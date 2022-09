Assalto em Santa Leopoldina: criminosos fecham ruas e invadem bancos no Espírito Santo

Pelo menos oito homens armados roubaram três bancos em Santa Leopoldina, no Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (30). O bando fechou ruas, atirou contra carros da polícia e rendeu motoristas. Nenhum dos criminosos foi preso. Não houve feridos.

Segundo o prefeito Romero Endringer (PTB), houve "muito tiro na cidade" durante o assalto ao Banco do Brasil, Banestes e Sicoob. Ele detalhou que o grupo barrou o fluxo de veículos colocando uma árvore na estrada.

"Os policiais foram acuados. Os criminosos estavam com armas pesadas, metralhadoras, fuzil, granada, munições de grosso calibre. Foi um terror", disse o gestor público.

Romero pontuou ainda que os criminosos invadiram a cidade exatamente no dia em que servidores públicos municipais e estaduais receberiam o pagamento. "Deram o bote certo", avaliou, complementando que "não sabe quando as agências vão conseguir voltar".

O que dizem os bancos

O Banco do Brasil informou que a agência de Santa Leopoldina não vai funcionar nesta sexta-feira após "passar por ataque criminoso do tipo 'novo cangaço'".

"Equipes de engenharia do BB serão deslocadas até o município para avaliação dos danos à estrutura da unidade, parcialmente destruída durante o ataque. Não há previsão para normalização do atendimento no município", comunicou.

Ainda conforme o banco, quem precisar de atendimento, terá à disposição as agências de Santa Maria de Jeritibá e Cariacica.

O Sicoob declarou que, até a finalização dos reparos, os associados poderão realizar transações pelos canais digitais e nas agências de Santa Maria de Jeritibá e Santa Teresa.

Já o Banestes garantiu que uma equipe técnica trabalha na agência para reestabelecer o atendimento o mais rápido possível. Enquanto isso, os usuários podem priorizar o uso do App Banestes e do Banestes Internet Banking para pagamentos, transferências, consular saldos, contratar empréstimos, entre outros.