Mãe e filhas são resgatadas de cárcere privado após mais de 20 anos; polícia busca suspeito

Suspeito de manter a esposa e duas filhas em cárcere privado por cerca de 22 anos, um homem, de 60 anos, é procurado pela Polícia Civil. A família vivia em condições precárias em uma casa de difícil acesso na área rural do município de Valença, no Rio de Janeiro. As informações são do portal g1.

Após uma denúncia de vizinhos, a polícia foi até o local, tentou fazer a abordagem, mas o homem fugiu e não foi mais localizado.

Na residência, viviam a esposa e duas filhas do fugitivo. As três mulheres foram retiradas da situação de cárcere privado durante a ação. As vítimas foram resgatadas e levadas para a casa de parentes.

Suspeito é foragido por homicídio desde 2007

Ainda conforme a publicação, os policiais descobriram que o suspeito possui um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, expedido em 2007. Desde então, ele é considerado foragido da Justiça.

No imóvel, ainda foram apreendidas uma espingarda calibre 28 e várias munições. Além do mandado de prisão por homicídio qualificado, agora o homem também é investigado e procurado por cárcere privado.

