Menina mata amiga após desentendimento no Interior de São Paulo

Uma garota, de 13 anos, foi assassinada por uma amiga, de 12 anos, nessa terça-feira (27), no Jardim Paulista, em Taubaté, Interior de São Paulo. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na nuca.

O corpo da adolescente foi encontrado pela mãe, quando ela retornou do trabalho no início da tarde. O crime aconteceu por volta das 11h30 e os policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) foram acionados por volta das 15h.

Ao verificar as câmeras de segurança próximas ao local do homicídio, os investigadores identificaram como suspeita uma menina de 12 anos, que era amiga da vítima. Ela foi apreendida em uma escola municipal da cidade.

À Polícia, a adolescente confessou o crime. No depoimento, ela estava acompanhada do pai e detalhou que, após o disparo, voltou para casa, escondeu a arma calibre 380 e foi para a escola.

A garota pegou o equipamento bélico na residência de um parente no domingo (25). Agora, os policiais trabalham para identificar o proprietário do armamento.

Amigas se desentenderam antes do crime

Na casa da vítima foram encontrados bilhetes que demonstravam afeto entre as duas adolescentes. Conforme a investigação policial, um desentendimento entre as garotas foi a motivação do assassinato.

“Quando questionada, [a adolescente] confessou que tinha matado a colega por problemas de questão afetiva, de amizade entre ambas”, detalhou o delegado do Deic, Vinícius Garcia, conforme o portal R7.

A suspeita foi encaminhada para uma unidade da Fundação Casa, em São José dos Campos.

Conforme uma familiar da vítima, foi um choque descobrir quem matou a jovem, já que as duas adolescentes eram amigas e sempre estavam juntas. Ainda segundo a parente, na manhã do crime, a adolescente, que estava sozinha em casa, pediu à mãe permissão para receber a amiga. O velório ocorreu manhã dessa quarta-feira (28).

