Empresário Mazzuca Filho é executado a tiros ao sair de academia em Ribeirão Preto, SP

Luiz Cláudio Mazzuca Filho, de 35 anos, dono de bares e revendas de carro, foi assassinado a tiros ao sair de uma academia no bairro Nova Aliança Sul, em Ribeirão Preto (SP), na noite dessa quinta-feira (29). As informações são do G1.

A vítima saiu da academia com a namorada, momento em que cada um seguiu para um veículo. Em seguida, um terceiro carro fechou o casal, dois homens armados desceram e atiraram contra o automóvel do empresário. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A Polícia Militar informou que uma das armas usadas é um fuzil 556, de onde partiram aos menos dez disparos. A outra foi uma pistola 9 milímetros, com outros 25 tiros deflagrados.

Mazzuca morreu dentro do carro, antes mesmo do atendimento médico. A namorada dele não se feriu. Contudo, uma funcionária da academia foi atingida por tiros no braço e no quadril. Ela está internada na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC-UE).

Os policiais encontraram no banco do passageiro do carro do empresário uma Glock calibre 380, regularizada e pertencente à vítima. O carro e o aparelho telefônico da vítima foram apreendidos e passarão por perícia na Polícia Civil.