Após fortes chuvas no Rio, prefeitura cancela ensaios de Carnaval na Sapucaí e nas ruas

A Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. (Riotur) decidiu cancelar os ensaios técnicos do carnaval marcados para este domingo (14), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, e também todos os ensaios de rua das escolas de samba.

A decisão ocorre após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informar nas suas redes sociais que determinou o cancelamento dos ensaios em meio ao temporal que cai na Região Metropolitana da cidade nas últimas 24 horas.

Do Grupo Especial do Rio de Janeiro, sete das 12 escolas cancelaram as atividades de rua deste domingo: Beija-Flor, Grande Rio, Imperatriz, Mangueira, Mocidade, Porto da Pedra e Viradouro. O Salgueiro mantém ainda o evento “Feijoada do Salgueiro” que está sendo realizado na quadra da agremiação. Portela e Unidos da Tijuca fariam os ensaios técnicos na Sapucaí.

“Pedi ao presidente da Riotur para que faça contato com a Liesa [Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, entidade que organiza o Grupo Especial do Carnaval no Rio de Janeiro] determinando o cancelamento do ensaio técnico de hoje na Marques de Sapucaí”, disse Eduardo Paes no X (antigo Twitter).

Desde o início da madrugada deste domingo, fortes chuvas afetam o Rio de Janeiro e boa parte da Região Metropolitana da cidade. A situação mais crítica é na Zona Norte da capital e na Baixada Fluminense.

Até o momento, as forças de segurança do Rio de Janeiro confirmam que dez pessoas morreram em consequência dos temporais que atingem o Estado. O prefeito Eduardo Paes decretou emergência na cidade devido às chuvas.

A capital fluminense está em estágio 4, em escala que vai de 1 a 5, de risco de alagamentos e transtornos pelas chuvas. Niterói, na Região Metropolitana, está em alerta máximo. As autoridades de segurança solicitam aos moradores que evitem sair de casa se não for estritamente necessário.