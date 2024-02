Anvisa proíbe mais pomadas capilares e lança painel de consulta; saiba como ver lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de cerca de 109 pomada capilares nesta sexta-feira (9). Ao todo, mais de 3 mil produtos desse tipo já tiveram a venda proibida no Brasil.

Com a proximidade das festas carnavalescas, onde parte da população costuma utilizar pomadas para fixar ou modelar cabelos, a Agência também substituiu a lista de pomadas autorizadas por um painel de consulta.

COMO ACESSAR O PAINEL

A ferramenta pode ser acessada tanto em computadores como em aparelhos celulares. O painel permite a consulta por meio das informações como "nº do processo", "Nome do Produto", "nº do CNPJ" e "Empresa Responsável". Também é possível denunciar produtos irregulares e notificar reações indesejáveis.

Acesse o painel clicando aqui

CUIDADOS DO CONSUMIDOR

Segundo a Anvisa, há relatos de casos de efeitos indesejáveis ocasionados por produtos para trançar ou modelar os cabelos. Entre os efeitos notificados estão perda temporária da visão, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

A Agência ainda reforçou os cuidados que o consumidor deve ter: