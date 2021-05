Anvisa amplia tempo de armazenamento da vacina contra a Covid-19 da Pfizer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta sexta-feira (28), novas condições de conservação e armazenamento para a vacina produzida pela Pfizer. Com a permissão, o imunizante pode ser mantido em temperatura controlada entre 2 a 8 graus Celsius por até 31 dias. Antes, o fármaco poderia ser mantido a esta temperatura por no máximo cinco dias.

Para aprovar as novas condições, a equipe técnica da Anvisa avaliou os estudos de estabilidade apresentados pelo laboratório desenvolvedor da vacina. Os estudos de estabilidade servem para definir por quanto tempo e em quais condições a vacina mantém suas características sem alteração.

As agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa também estenderam o tempo de armazenamento do imunizante para um mês.

A Anvisa recebeu o pedido de alteração no dia 21 de maio e a análise foi realizada durante esta semana.

Ampliação do uso

Anteriormente, o imunizante produzido pela Pfizer estava restrito a aplicações apenas nas capitais do Brasil, devido às especificações de armazenamento em baixas temperaturas e transporte.

No entanto, na quarta-feira (26) o Ministério da Saúde autorizou os estados a repassarem a vacina da Pfizer para outros municípios.



Com a nova recomendação da Anvisa, a distribuição do fármaco poderá chegar a mais cidades do País.

“A mais recente autorização da Anvisa abre portas para ampliar a imunização contra a Covid-19 com a vacina Pfizer/BioNTech. É muito gratificante saber que os mais de 5.500 municípios brasileiros terão a possibilidade de receber a nossa vacina", comemorou a diretora médica da Pfizer Brasil, Márjori Dulcine em entrevista ao portal G1.

Antes da liberação dos frascos para a vacinação, as doses da Pfizer precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias.