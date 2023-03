Aluno suspeito de atear fogo em escola tradicional de BH é apreendido pela PM

O adolescente suspeito de incendiar o Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) foi apreendido nesta quarta-feira (22), em Contagem, grande Belo Horizonte, pela Polícia. Conforme os policiais, o garoto contou para a mãe que teve remorso da atitude após acompanhar o trabalho dos bombeiros. Então, ela o incentivou a se entregar para a Polícia.

As informações são do g1. O suspeito é estudante da escola. O garoto contou que utilizou o cigarro para iniciar o fogo. Ele teria empilhado algumas carteiras e cobertas por um material plástico junto com outro colega. Em seguida, jogou o cigarro ainda acesso na pilha, gerando um buraco. Logo depois utilizou um isqueiro, o que fez com que o fogo tomasse conta do espaço.

Conforme a polícia, o estudante afirmou que não teve a intenção de causar o incêndio. Ele poderá responder por ato infracional análogo ao crime de incêndio.

RETORNO ESCOLAR

As aulas no IEMG retornarão na próxima segunda-feira (27), conforme informou a Secretaria da Educação de MG. Os alunos terão atividades em outro prédio, próximo ao local, até que as obras sejam finalizadas.

O edital de licitação para a recuperação do prédio será publicado ainda este semestre.

A escola, fundada em 1906, possui cerca de 2 mil estudantes do ensino Fundamental e Médio, e aproximadamente 270 funcionários.

O INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para conter incêndio no primeiro piso do IEMG. Não houve registro de ferimentos graves, como queimaduras. Contudo, alunos e funcionários relataram mal-estar após inalação de fumaça.

Legenda: Vista aérea do incêndio no Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), 36 estudantes, na faixa etária de 16 anos, foram encaminhados e atendidos no Hospital João XXIII. Não foram registrados casos graves.