Alexandre de Moraes determina bloqueio das redes sociais e canais de Monark

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas de Instagram, Rumble, Telegram, Twitter e YouTube do influenciador Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark.

"A conta de @Monark foi retida no Brasil em resposta à demanda legal", diz a mensagem do Twitter no perfil do influenciador. Já no Telegram, a plataforma aponta que a comunidade de Monark "foi bloqueada no Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal".

As contas do influenciador no Instagram e YouTube também estão indisponíveis. Na rede social Rumble, o perfil dele ainda aparecia disponível até as 18h30.

Moraes determinou que o bloqueio seja feito em duas horas, com multa de R$ 100 mil por dia em caso de descumprimento. A decisão foi tomada em uma investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, segundo reportado pelo Estadão.

Alerta de desinformação

Um alerta encaminhado pelo setor de enfrentamento à desinformação do Supremo Tribunal Federal (STF) recomendou o bloqueio das contas, mencionando uma entrevista do influenciador com o deputado Felipe Barros.

No conteúdo, Monark acusa o TSE de censura e o ministro Alexandre de Moraes de prender pessoas. A Corte Eleitoral entendeu que foram difundidas notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais.

"O papel dos instigadores dos atos, especialmente nas redes sociais, não é circunstância de menor relevância, ficando claro que os referidos meios de comunicação são parte essencial da empreitada criminosos que resultou nos estarrecedores atos testemunhados no dia 8/1/2023", diz Moraes em sua decisão.

Monark teve conta do Twitter retida anteriormente, em janeiro deste ano, por decisão judicial. O canal do influenciador no YouTube foi bloqueado na pela plataforma, em novembro do ano passado, por denúncias por motivos jurídicos.

O influenciador era um dos apresentadores do podcast Flow, mas deixou o programa após defender a existência de um partido nazista.