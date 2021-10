Advogado é preso em condomínio de luxo no RJ com mais de 35 mil vídeos de pornografia infantil

Um advogado de 40 anos de idade, morador de um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (4). Em equipamentos do advogado, apreendidos pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), estavam em torno de 35 mil vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente.

O advogado não teve direito à fiança e foi encaminhado para audiência de custódia no Presídio José Frederico Marques, zona norte do Rio.

Segundo informações do jornal Extra, no material apreendido, tinha, inclusive, crianças entre 3 e 6 anos de idade em cenas de sadomasoquismo.

A polícia local aponta o advogado como um dos maiores usuários de conteúdo pornográfico infanto-juvenil do Estado do Rio de Janeiro.

Investigação

A DCAV já vinha investigando o suspeito. Até que, nesta segunda-feira (4), conseguiu um mandado de busca e apreensão na residência dele e em seu escritório, em Jacarepaguá, também na zona oeste. Além disso, a delegacia também conseguiu quebrar o sigilo de dados do jurista. As ordens judiciais foram dadas pela 21ª Vara Criminal da capital do Rio.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil