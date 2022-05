Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos em Mato Grosso

Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta deixou pelo menos 11 mortos na BR-163, na altura da cidade de Vera, em Mato Grosso, nesta terça-feira (17).

Com a colisão, partes do veículo de carga foram arremessadas contra o ônibus, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O teto do ônibus, de dois andares, desabou, deixando destroços.

"Como causa imediata do acidente 11 pessoas morreram no local, o condutor do ônibus teve um braço amputado, o condutor do rodotrem, que tombou sobre a pista e derramou toda a carga de soja que transportava, sofreu lesões leves", informou a PRF, em nota.

De acordo com o jornal O Globo, os sobreviventes foram socorridos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros, da Concessionária Rota do Oeste, e por ambulâncias particulares que passavam pelo local. As vítimas em estado grave foram levadas de helicóptero para hospitais de Sorriso e Sinop.

A concessionária informou que, no local, estão três ambulâncias da Rota do Oeste, dois guinchos, duas inspeções e o Corpo de Bombeiros prestando atendimento às vítimas e fazendo orientação do tráfego.

