40 pessoas já resgataram prêmio milionário da Mega-Sena em Santos; ainda restam quatro

Apenas quatro dos 44 funcionários de uma empresa de logística portuária, em Santos (SP), sorteados na Mega-Sena ainda não resgataram os R$ 2,7 milhões da premiação individual. A informação foi atualizada pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (7).

Ao todo, o grupo faturou o valor de R$ 122,6 milhões ao acertar as seis dezenas do concurso 2468, no último sábado (2). A aposta dividida em 44 cotas de R$ 17 foi feita em uma lotérica por volta de 12h do mesmo dia.

Entre os novos milionários, há colaboradores da faxina, técnicos de diversos setores e até mesmo executivos da empresa Marimex, que ainda não se manifestou oficialmente sobre a saída em massa dos funcionários milionários.

Na última segunda-feira (4), primeiro dia útil após o sorteio, os 44 profissionais não compareceram ao expediente. Alguns deles já disseram que "pretendem mudar de vida" e não estão com a "mínima vontade" de voltar a bater ponto na empresa.

A Marimex, onde os colaboradores trabalhavam, anunciou a contratação de 14 novos profissionais para substituir os antigos colaboradores. Foram admitidos profissionais para as áreas de desembaraço aduaneiro, governança e relacionamento, pricing, SSMA, STM, transporte, vendas e manutenção.

Promessa

Nessa quarta-feira (6), uma funcionária da lotérica relatou que o apostador do bolão prometeu dar um carro à ela caso ganhasse o prêmio. Segundo Luciana Pereira, de 42 anos, um dos vencedores esteve na lotérica no último sábado (2), por volta das 11h. “Só me lembro da fisionomia dele, que veio sozinho apostar. Ele me disse ‘se a gente ganhar vamos te dar um carro’”, disse ela ao G1.

Ela afirma que não se surpreendeu com a promessa, já que muitos vendedores escutam histórias dos apostadores e, geralmente, todos prometem algo. “Eu falei: opa, que Deus abençoe vocês. Ele não chegou a prometer um carro novo e chique, só disse que iria trazer, mas não disse qual”, brinca ela.