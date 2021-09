Vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí

O vulcão havaiano Kilauea voltou a entrar em erupção na tarde desta quarta-feira (29), segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos. A penúltima vez que isso aconteceu foi em dezembro de 2020, quando uma superfície de água formada na cratera do vulcão evaporou e logo se transformou em uma imensidão de lava.

Até agora, a lava não representa ameaça imediata a áreas povoadas. Porém, moradores que vivem “próximos” ao Kilauea foram alertados para uma possível exposição a dióxido de enxofre e outros gases vulcânicos.

No momento, segundo o instituto americano, vulcanologistas estão coletando dados e fazendo estudos para avaliar os riscos da erupção. Ainda ontem (29), o nível de alerta de cores foi mudado de laranja para vermelho.

Visitação

Segundo o Instituto, a erupção está acontecendo dentro do Parque Nacional de Vulcões do Havaí e pode ser vista com segurança por visitantes.