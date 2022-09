Vladimir Putin sofre atentado em limusine, diz jornal

O carro do presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi "atacado", segundo o site Mirror. O periódico levantou a hipótese de que tenha sido uma "tentativa de assassinato" do líder russo em meio aos conflitos na Ucrânia.

Com informações de uma fonte não identificada, o Mirror afirmou que a limusine foi atingida por um "estrondo" na roda dianteira esquerda, seguido de uma intensa cortina de fumaça. No entanto, ainda de acordo com o site, Putin saiu ileso do "atentado" e alguns integrantes de seu serviço de segurança foram presos.

Há a suspeita de que seguranças de Putin tenham "desaparecido" após vazarem informações secretas sobre os movimentos do presidente. Em uma postagem nas redes sociais, a fonte do Mirror teria dito que o líder russo ordenou que sua amante, uma ex-ginasta olímpica, fizesse um aborto.

Veículo atingido

O que se sabe até o momento, conforme o Mirror, é que Putin estava viajando de volta para sua residência, em uma data não especificada, em uma "carreata", quando um dos veículos oficiais foi atingido pelo "estrondo" misterioso.

“No caminho para a residência, a poucos quilômetros de distância, o primeiro carro de escolta foi bloqueado por uma ambulância e o segundo carro rodou sem parar devido ao obstáculo repentino", disse a fonte ao periódico estrangeiro. No carro de Putin, o estrondo soou da roda dianteira esquerda, "seguido por uma fumaça pesada".

O carro do presidente, porém, “apesar dos problemas de controle”, saiu e chegou em segurança à residência oficial.