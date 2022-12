Deputado turco é atingido por golpe desferido por parlamentar e vai parar na UTI; veja vídeo

O deputado turco Hüseyin Örs, membro do partido de oposição IYI, foi atingido por um golpe desferido pelo também parlamentar Zafer Isik, da sigla governista AKP, durante uma briga generalizada registrada nessa terça-feira (6) no Parlamento da Turquia. Após a agressão, o político passou mal e teve que ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A confusão aconteceu durante um debate sobre o orçamento de 2023 e foi registrada por emissoras de televisão locais. Veja imagens abaixo:

Conforme a BBC Turquia, Örs, de 58 anos, utiliza marca-passo — implante regularizador de frequência cardíaca — e sofreu um espasmo no coração após ser atingido por um soco na região da cabeça. Ele foi encaminhado imediatamente para o Hospital Güven, em Ancara, capital do país do Oriente Médio, onde teve que ser reanimado com um desfibrilador. Segundo a agência AFP, o estado de saúde dele é considerado crítico.

Testemunhas relataram que o parlamentar estava com "vermelhidão e inchaço na testa". Ao longo do dia, o político recebeu visita dos colegas.

