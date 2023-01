Vídeo mostra detalhes do espancamento mortal de homem negro nos EUA

Autoridades de Mempihs divulgaram imagens da abordagem policial contra Tyre Nichols, cidadão afro-americano que morreu três dias após ser detido por oficiais de segurança. Os vídeos foram liberados nesta sexta-feira (27).

No início do vídeo, agentes perseguem o suspeito para prendê-lo por uma infração de trânsito. Ao todo, uma hora de imagens capturadas foi disponibilizada.

Veja ação policial:

Em dado momento é possível ver Nichols imobilizado pelos agentes, espancado no chão e em pé, com socos e pontapés, enquanto chama pela mãe e recebe ordens para deixar as mãos serem algemadas.

Uma câmera de segurança a poucos metros de onde a abordagem foi feita mostra que, mesmo já com algemas, ele é submetido a uma sequência de agressões.

Presidente dos EUA se pronuncia

Assim que as imagens foram divulgadas, o presidente, Joe Biden, se declarou 'indignado e profundamente dolorido' com o vídeo.

Mais cedo, o democrata contou que conversou com a mãe de Nichols e indicou a necessidade de uma reforma policial.