Viajantes procedentes do Brasil estão proibidos de entrar na Bélgica

Viajantes procedentes do Brasil não podem mais entrar na Bélgica. O governo decidiu proibir a entrada de passageiros vindo do território brasileiro e também da Índia e da África do Sul, com intuito de conter a propagação de variantes locais do coronavírus, anunciou o gabinete do primeiro-ministro Alexander de Croo.

A princípio a medida não será aplicada a funcionários diplomáticos e membros de organismos internacionais que precisem viajar obrigatoriamente. Uma resolução do ministério do Interior vai detalhar "o mais rápido possível" as modalidades da resolução, completou o gabinete em um comunicado.

A iniciativa é aplicada a viagens de "avião, trem, barcos e ônibus" e também afeta o trânsito pelo território belga.

"Os cidadãos belgas, assim como as pessoas que têm residência na Bélgica, poderão retornar da Índia, Brasil ou África do Sul. Porém, recomendamos fortemente que não viajem para estes países", afirma o comunicado.

O governo federal belga acompanha "de perto o desenvolvimento da situação epidemiológica. Estão previstas novas consultas a nível da União Europeia, em particular com os países vizinhos, com o objetivo de alcançar uma abordagem coordenada", completa.

O secretário belga para Asilo e Migração, Sammy Mahdi, elogiou o anúncio do governo e disse que não busca as "medidas mais estritas, e sim as mais seguras".

"Com tudo o que sabemos agora sobre as mutações do coronavírus é impossível autorizar agora estas viagens", completou em um comunicado.

"Os belgas ainda podem retornar para casa na Europa, mas devem passar por exames e medidas de quarentena muito estritas. Desaconselhamos enfaticamente todas as viagens", afirmou o secretário.