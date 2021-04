França estipula multa de 1.500 euros para viajantes brasileiros que não cumprirem quarentena

Os brasileiros interessados em visitar a França devem realizar uma quarentena obrigatória de 10 dias, mas caso violem o isolamento no período terão que pagar uma multa de 1.500 euros (equivalente a R$10.047) ao desembarcarem no país europeu, anunciou o porta-voz do governo, Gabriel Attal.

A medida também se aplica aos viajantes procedentes da Argentina, Chile e África do Sul.

"A polícia fará controles para verificar que estão no local onde devem permanecer isolados", disse Attal à rádio Europe 1. Em caso de reincidência, a multa chegará a 3.000 euros (mais de R$ 20 mil), completou.

A novidade foi motivada pela preocupação do governo francês com a variante do novo coronavírus encontra no território brasileiro. A P1 é apontada como a cepa responsável pelo agravamento da crise sanitária no País, já havia levado Paris a anunciar a suspensão de todos os voos de e para o Brasil em 14 de abril.

Há também novas orientações sobre quais pessoas provenientes dos quatro países poderão ingressar no território francês. Agora, a entrada será majoritariamente restrita a franceses e parentes imediatos, além de outros cidadãos da União Europeia que residam na França.

Quarentena

O período de isolamento para viajantes brasileiros com destino à França já existia, mas, com o anúncio de sábado (17), ele passou a ser obrigatório e aumentou de sete dias para 10. E agora, a medida foi ampliada também para os turistas que embarcam da Argentina, Chile e África do Sul.

As novas regras criam um sistema para verificar, antes do embarque e na chegada, se há um lugar adequado para a realização da quarentena. O cumprimento das diretrizes será acompanhado por policiais e gendarmes. As informações são do jornal O Globo.

Os turistas precisarão mostrar um teste PCR negativo realizado até 36 horas antes do voo (antes a validade era de 72 horas) ou um teste PCR realizado há até 72 horas acompanhado de um exame de antígenos negativo realizado com até 24 horas de antecedência. Um segundo teste de antígenos será realizado no desembarque.

A quarentena obrigatória para os viajantes será aplicada de maneira progressiva até a entrada plena em vigor em 24 de abril. Também afetará os viajantes procedentes do território francês da Guiana.

Os voos entre o país europeu e o Brasil estão suspensos desde 14 de abril, mas prosseguem com os outros três países, pois, segundo Paris, a presença de variantes neles "não alcança os níveis observados no Brasil".