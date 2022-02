Um mês após jogar em caça-níquel com defeito em Las Vegas, turista descobre que ganhou R$ 1,2 milhão

Neste mês de janeiro, um homem que passeava por Las Vegas, nos Estados Unidos, ganhou um prêmio de U$ 230 mil - valor correspondente a R$ 1,2 milhão, mas a máquina estava com defeito. O turista só ficou sabendo da jogada de sorte cerca de um mês depois. As informações são do G1.

A agência de controle de jogos do estado de Nevada, onde se localiza Las Vegas, procurou e encontrou o Robert Taylor. O sortudo visitava a cidade em janeiro e aproveitou para jogar em uma máquina do estava visitando a cidade e jogou em um máquina do "Treasure Island", hotel e cassino. Por não saber da premiação e pela máquina não dar o aviso, ele saiu do local sem saber que foi premiado.

Por se tratar de um turista, os funcionários do hotel cassino não localizaram o vencedor. Os funcionários verificaram as imagens de segurança, as testemunhas do local, registros de compra e examinaram dados de compartilhamento de viagens fornecidos pela Autoridade de Transporte de Nevada até encontrarem o sortudo.

Depois de informado do prêmio Robert Taylor deve ir até Las Vegas para retirar o dinheiro.