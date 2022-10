Turista quebra obras em museu do Vaticano após ter encontro com papa negado

Um turista foi detido após quebrar duas obras de arte no museu do Vaticano nesta quarta-feira (5). Ele ficou raiva por ter um encontro com o Papa Francisco negado e causou danos a duas esculturas da Roma antiga, de acordo com o jornal italiano Il Messaggero.

O homem foi identificado como um cidadão norte-americano. O ataque de fúria ocorreu na galeria Chiaramonti por volta do meio-dia no horário local.

Segundo visitantes do museu relataram à publicação italiana, o homem não gostou de ter sido informado que não poderia ver o Papa e se jogou em uma das esculturas, quebrando-a. Ao se levantar e correr, a segunda peça também acabou caindo.

Polícia do Vaticano

O norte-americano foi contido por seguranças e depois detido pelo Corpo da Gendarmaria do Estado da Cidade do Vaticano, que é a polícia do País. Após interrogatório, ele foi colocado à disposição das autoridades italianas.

De acordo com o jornal La Repubblica, as obras quebradas foram transferidas ao laboratório de restauração de mármore. Uma delas perdeu o nariz, mas, a princípio, os danos não são considerados graves. O caso seguirá em investigação.