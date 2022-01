Tsunami de 15 metros causou 'desastre sem precedentes' em Tonga, diz governo

A erupção vulcânica em Tonga provocou um tsunami de até 15 metros que trouxe um "desastre sem precedentes", destruindo casas e matando pelo menos três pessoas, disse o governo nessa terça-feira (18).

"Um desastre sem precedentes atingiu Tonga", declarou a gestão do país após a violenta erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai.

Em primeiro comunicado desde a erupção, o governo disse que uma aldeia foi completamente destruída pela onda gerada pela erupção e outras têm apenas algumas casas de pé. Pelo menos três pessoas morreram e os sobreviventes estão em abrigos improvisados.

Resgate

O governo de Tonga enviou equipes de resgate para evacuar as pessoas das áreas mais atingidas, bem como navios do exército transportando profissionais de saúde e suprimentos de água, comida e barracas.

A aldeia completamente devastada está localizada na Ilha da Manga, de 30 habitantes e onde as Nações Unidas já haviam detectado um pedido de ajuda.

Uma mulher de 65 anos morreu no local. Outra vítima é uma britânica que morreu na capital, Nuku'alofa.

Os esforços de resgate são dificultados pelo rompimento de um cabo de comunicação submarino, que deixou este arquipélago do Pacífico quase isolado do mundo, e pelas cinzas vulcânicas no aeroporto, que impedem o pouso de aviões.