Tropas da Ucrânia causarão o máximo de baixas entre os inimigos; exército diz ter matado 50 russos

O general Valery Zaluzhni, comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira (24) via redes sociais que o presidente do país ordenou o exército a infligir o maior número possível de baixas aos militares russos invasores.

"O comandante supremo das Forças Armadas (o presidente Volodimir Zelensky) ordenou infligir o máximo de baixas ao agressor", disse, assegurando que o Exército estava "reagindo com dignidade" aos ataques do inimigo.

Até agora, exército ucraniano afirma que matou quase 50 "ocupantes russos", além de ter destruído seis aviões no leste do país.

Os guardas fronteira informaram, no entanto, que pelo menos três soldados ucranianos morreram no início da invasão russa. Eles detalharam que as vítimas foram registradas na fronteira com a península anexada da Crimeia, no sul.

Início dos ataques

A invasão russa da Ucrânia começou na madrugada desta quinta-feira (24), com ataques coordenados em várias frentes no norte e leste do país, após o presidente Vladimir Putin anunciar a operação militar contra o rival.

"Veículos militares russos, incluindo veículos blindados, violaram a fronteira nas regiões de Chernigov (norte, fronteira com Belarus), Sumy (nordeste, fronteira com a Rússia), Lugansk e Kharkiv (leste, fronteira com a Rússia)", segundo um comunicado do serviço de guardas da fronteira.