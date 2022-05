Tiroteio próximo a supermercado na Califórnia deixa feridos

O caso aconteceu em uma área deserta próximo a entrada de um Walmart da cidade, que fica a cerca de 60 quilômetros de Los Angeles. O site de notícias local HD Daily News afirma que as vítimas são dois adolescentes, um de 13 e outro de 14 anos, que foram hospitalizados.

O portal diz, ainda, que as autoridades apreenderam uma arma e munições no local do crime. A polícia disse que apenas os dois meninos estão envolvidos no episódio e nenhum atirador está sendo procurado.