Ataque na Califórnia: pastor usou cadeira para bater em atirador

Um pastor religioso usou uma cadeira para bater no homem que atirava contra fieis na Igreja Presbiteriana em Laguna Woods, na Califórnia, nos Estados Unidos, segundo informações do jornal O Globo. O ataque deixou uma pessoa morta e quatro gravemente feridas.

A interrupção dos disparos pelo golpe teria ocorrido enquanto o criminoso recarregava sua arma. As vítímas, todas de origem taiwanesa, têm idades entre 66 e 92 anos. No local, havia cerca de 40 pessoas.

As pessoas presentes no local conseguiram deter o agressor, "amarraram suas pernas com um cabo e retiraram pelo menos duas armas dele" antes que os policiais chegassem ao local para prendê-lo, disse o subcomandante do condado de Orange, Jeff Hallock.

"Esse grupo de fiéis mostrou heroísmo e coragem excepcionais", disse Hallock. "Eles certamente evitaram ferimentos e mortes adicionais", declarou.

Motivação é investigada

Os investigadores ainda tentam determinar a motivação do ataque, disse o subcomandante, antes de informar que o suposto agressor, que não ficou ferido, seria um adulto de origem asiática na casa dos 60 anos.

O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou que trabalha com as autoridades locais para monitorar a situação. "Ninguém deveria ter medo de ir ao seu local de culto. Nossos pensamentos estão com as vítimas", tuitou a conta do governo estadual.

A congressista democrata Katie Porter, que representa o condado de Orange em Washington, descreveu o ataque como uma "notícia terrível e perturbadora, especialmente menos de um dia depois de um tiroteio em massa em Buffalo".