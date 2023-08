Terremoto de magnitude 6,1 atinge Bogotá, na Colômbia

Um forte terremoto de magnitude 6,1 atingiu o centro da Colômbia e de sua capital, Bogotá, nesta quinta-feira (17). Não há registros de vítimas ou maiores danos estruturais, informou o Serviço Geológico Colombiano.

O epicentro do tremor aconteceu no município de El Calvario, às 12h04, horário local (14h04 no horário de Brasília) a uma "profundidade superficial inferior a 30 km", informou a entidade em publicação no Twitter. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou uma magnitude de 6,3.

Internautas relataram nas redes sociais que sentiram o terremoto intensamente em Villavicencio, Bucaramanga, Tunja, Ibagué e em outras cidades nos arredores.

O centro geológico colombiano registrou novo tremor, cerca de 10 minutos após o primeiro evento, com epicentro na cidade de Villavicencio, no mesmo departamento, desta vez de magnitude 5,6. Este segundo tremor ocorreu enquanto dezenas de pessoas saíam de prédios na capital, informou a AFP.

O centro da Colômbia tem grande atividade sísmica e uma das principais falhas geológicas do país.