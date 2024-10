Terremoto de magnitude 5,7 atinge o norte da Argentina

Um terremoto de magnitude 5,7 foi registrado pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico no noroeste da Argentina neste domingo (20). San Juan foi a cidade mais impactada. As informações são do g1.

O tremor aconteceu às 19h59 no horário local, que está no mesmo fuso do horário de Brasília, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês).

O epicentro foi registrado em uma área a 74 quilômetros ao noroeste de San Juan, ao norte de Mendoza. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas.

O USGS avalia que, devido à localização do tremor, à densidade populacional da área e ao tipo de construções, como prédios e casas, a probabilidade de fatalidades é muito baixa.

"De modo geral, a população desta região reside em estruturas que são resistentes a tremores de terra, embora existam estruturas vulneráveis. Os tipos predominantes de construções vulneráveis são de tijolo de adobe e alvenaria de pedra", disse a instituição americana.