Terremoto atinge Grécia, Egito, Israel, Palestina, Turquia e Chipre

Um terremoto de magnitude 6,0 na escala Richter atingiu Grécia, Egito, Israel, Palestina, Turquia e Chipre na madrugada desta terça-feira (19), conforme informações do Instituto de Geologia dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O tremor durou cerca de 30 segundos, de acordo com os relatos de testemunhas, e, até o momento, não há relatos de vítimas ou danos graves provocados pelo fenômeno, conforme o portal G1.

O abalo foi mais violento nas ilhas gregas e atingiu vilas e cidades em todo o leste do Mediterrâneo. O epicentro do episódio ocorreu a 149 quilômetros de Cárpatos, na Grécia, e a 38 km de profundidade.

As capitais do Chipre (Nicósia), do Líbano (Beirute) e do Egito (Cairo) também sentiram o tremor, além de partes de Israel, da Palestina e da Turquia, na região ao redor de Antalya.

Na semana passada, um forte terremoto já havia atingido a ilha de Creta, que também foi alvo de outro abalo no fim de setembro, em que uma pessoa morreu e nove ficaram feridas.

