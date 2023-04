Suspeito investigado por morte de brasileira que caiu de prédio na Argentina é solto

Francisco Sáens Valiente, empresário argentino investigado pela morte da brasileira Emmily Rodrigues, foi solto pela Justiça nesta quarta-feira (19), na Argentina. A mulher de 26 anos caiu do sexto andar do prédio no bairro Retiro, em Buenos Aires, no último dia 30 de março, e morreu na queda.

As informações, divulgadas pelo jornal Clarín, dão conta de que Valiente foi liberado após decisão da Justiça, alegando que não há indícios suficientes para que ele continue preso. A confirmação veio por meio do advogado do empresário, Rafael Cúneo Libarona.

"O juiz (Martín) Del Viso ordenou pela falta de mérito por todos os delitos sobre os quais estava sendo acusado e determinou a imediata libertação", disse a defesa.

Uso de drogas

Segundo Valiente, que prestou depoimento sobre o caso, a queda foi acidental e teria ocorrido durante um surto psicótico de Emmily. Testes laboratoriais apontam que ela teria consumido drogas alucinógenas, mas a família da jovem nega que ela fazia uso de entorpecentes.

Áudios obtidos pela polícia apontam que Emmily gritou e pediu por socorro momentos antes da queda. O empresário foi acusado de homicídio qualificado por feminicídio, posse ilegal de arma e fornecimento de drogas.

Na madrugada do acidente, uma festa foi promovida pelo homem no apartamento, com a presença de outras quatro brasileiras moradoras de Buenos Aires. Em depoimento, elas teriam corroborado com a tese de surto psicótico.

"Os depoimentos das meninas que estiveram no local do crime foram muito importantes, pois mostram que Emmily vinha consumindo drogas, álcool e que teve um tremendo surto psicótico. Uma delas, às 8 da manhã, disse ‘Eu vou embora daqui porque essa menina me dá medo’. Então aí nós comprovamos o surto psicótico", alegou o advogado de Valiente.