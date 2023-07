Surto de síndrome de Guillain Barré: após 4 mortes, Peru declara emergência de saúde

O governo do Peru decretou, neste domingo (9), estado de emergência nacional de saúde por 90 dias em meio a um surto de síndrome de Guillain Barré. Até agora, o país registrou quatro mortes e mais de 180 casos da doença que afeta o sistema nervoso.

“Declarada emergência nacional de saúde por um período de 90 dias, devido ao aumento inusitado de casos da síndrome de Guillain Barré”, informou o Ministério da Saúde.

"Houve um aumento significativo nas últimas semanas, o que nos obriga a tomar medidas de Estado para proteger a saúde e a vida da população", disse o ministro da Saúde, César Vásquez, à imprensa.

Ao todo, 25 regiões do país são afetadas. Com o estado de emergência, o governo poderá comprar imunoglobulina para o tratamento de pacientes com a doença nos próximos dois anos.