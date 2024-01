Suprema Corte decidirá se Trump pode concorrer às eleições presidenciais nos EUA

A Suprema Corte dos Estados Unidos vai decidir se Trump pode concorrer ou não à presidência no Colorado. O órgão aceitou, nesta sexta-feira (5), receber o processo que julgará o destino político do ex-presidente. As informações são do g1.

No ano passado, a Justiça do Colorado determinou que Trump estava proibido de participar das eleições de 2024 por conta do envolvimento em uma insurreição ao não aceitar a derrota para Joe Biden em 2020. O político e empresário incentivou a invasão do prédio do Congresso dos EUA, em 6 de janeiro de 2021.

À época, o ex-presidente entrou com pedido para a Suprema Corte reverter essa decisão do Colorado. A previsão de julgamento do caso é no dia 8 de fevereiro. Segundo o New York Times, a decisão deve ser rápida, uma vez o processo das primárias estão em andamento.

Conforme uma cláusula da Constituição do país, uma pessoa que fez parte de uma insurreição enquanto exercia um cargo público não poderá ocupar um cargo de dirigência novamente.

Além disso, a Secretária de Estado do Maine, que tem autoridade de justiça eleitoral, também impediu Trump de participar das eleições presidenciais.

A decisão da Suprema Corte do Colorado chega depois que um grupo de eleitores contestou uma decisão anterior que estabelecia que o claro envolvimento de Trump nos atos de 6 de janeiro não impedia uma nova candidatura à Presidência.

Essa decisão dependia da interpretação da 14ª Emenda da Constituição dos EUA, que proíbe alguém de ocupar "qualquer cargo nos Estados Unidos" se tiver se envolvido em uma insurreição depois de prestar juramento como "oficial dos Estados Unidos" para defender a Constituição.

Mas, segundo o tribunal de primeira instância, a emenda não pode ser aplicada a Trump porque a Presidência foi deixada de fora da lista de cargos eleitos federais afetados.

RELEMBRE INVASÃO AO CAPITÓLIO

Diversas pessoas morreram durante a invasão do Congresso dos Estados Unidos por apoiadores do presidente Donald Trump, enquanto os parlamentares realizavam a sessão de ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições.

Durante o dia, a morte de uma manifestante baleada por agentes de segurança na sede do Legislativo estadunidense. Ela foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens de TV mostraram manifestantes quebrando janelas para invadir o Congresso. Eles acessaram várias partes do prédio, inclusive o plenário. Os congressistas foram levados para áreas protegidas, e a sessão de certificação foi interrompida.

Uma hora antes da sessão, Trump fez um comício em Washington e disse a uma multidão que jamais assumiria a derrota para Biden, pois a eleição foi roubada.

O republicano, porém, não apresentou nenhuma prova que sustente a declaração. Mais de 60 ações que apontavam fraudes foram negadas na Justiça. Biden teve 81 milhões de votos, contra 74 milhões de Trump. A sessão no Capitólio foi retomada depois que as forças de segurança conseguiram retirar os invasores do local.