Supertufão Yagi: veja fotos do fenômeno que deixou mais de 80 mortos no Vietnã

O supertufão Yagi deixou pelo menos 82 mortos e 64 desaparecidos no Vietnã, segundo balanço atualizado divulgado pelas autoridades nesta terça-feira (10). As informações anteriores do desastre, que provocou vítimas na China e nas Filipinas, davam conta de 63 mortos e 40 desaparecidos.

As inundações e deslizamentos de terra provocados pela tempestade deixaram 752 feridos, conforme fontes do departamento de gestão de desastres naturais.

As equipes de emergência lutavam nesta terça-feira para ajudar as pessoas bloqueadas nos telhados devido às inundações provocadas pelo Yagi.

"Perdi tudo, tudo. Tive que buscar refúgio no último andar para salvar minha vida. Não conseguimos salvar nenhum móvel, tudo está debaixo d'água", disse Phan Thi Tuyet, 50 anos, morador da capital Hanói.

Legenda: As equipes de emergência lutavam para ajudar as pessoas bloqueadas nos telhados devido às inundações provocadas pelo Yagi. Foto: Foto 3 NHAC NGUYEN / AFP

Legenda: A tempestade teve rajadas de 149 km/h Foto: Nhac NGUYEN / AFP

Legenda: Supertufão foi um dos piores das últimas décadas Foto: STR / AFP

Legenda: Autoridades contabilizam feridos e desabrigados Foto: Nam NGUYEN/AFP

Tufão mais intenso das últimas décadas

Yagi, que tocou o solo no sábado na região de Haiphong, foi considerado pelos meteorologistas locais o tufão mais intenso a atingir o norte do Vietnã nas últimas três décadas. A tempestade, com rajadas de 149 km/h, provocou o desabamento de pontes, danificou fábricas e derrubou casas, antes de perder força no domingo à noite.

Antes de atingir o Vietnã, o tufão Yagi atravessou o sul da China e as Filipinas, onde provocou pelo menos 24 mortes e deixou dezenas de feridos.