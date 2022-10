Steve Bannon, ex-assessor de Trump, é condenado a 4 meses de prisão nos EUA

Steve Bannon, um dos principais aliados do ex-presidente norte-americano, Donald Trump, foi condenado a quatro meses de prisão por desacatar o Congresso. O republicano foi considerado culpado pelo crime no último mês de julho, quando se recusou a cooperar com a comissão que investiga a invasão ao Capitólio por apoiadores de Trump.

Segundo o jornal O Globo, que publicou as informações, a sentença é inédita. Além disso, nesta sexta-feira (21), o ex-presidente Trump também foi intimado para depor na mesma comissão em meados do próximo mês de novembro.

Promotores do Departamento de Justiça queriam que Bannon cumprisse, na verdade, seis meses de prisão, e pagasse uma multa de US$ 200 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 1 milhão. No entanto, conforme O Globo, o juiz federal Carl Nichols baixou a multa para US$ 6,5 mil (R$ 33,8 mil) e para apenas quatro meses de detenção. A pena só deve começar a ser cumprida após o pedido de recurso ser julgado e a defesa tem, ainda, 14 dias para se pronunciar.

Caso não se defenda, Bannon deve se entregar voluntariamente à Justiça no dia 15 de novembro. "Outros precisam ser impedidos de cometer crimes semelhantes", afirmou Nichols na sentença.

Não demonstrou remorso

Embora Nichols tenha ressaltado a gravidade dos atos de Bannon na investigação sobre a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021 e que o réu não demonstrou sinais de remorso, o juiz considerou que o estrategista político cumpriu as determinações da Justiça no processo, o que ajudou a amenizar a pena.

Na parte externa da Corte, em Washington, após a sentença, Bannon disse que apresentará um "recurso vigoroso". "Em 8 de novembro, haverá o julgamento do regime ilegítimo de [Joe] Biden", retrucou, reforçando a mentira de que houve fraude nas eleições presidenciais norte-americanas em 2020.

Em entrevista antes do julgamento, um dos advogados de Bannon, David Schoen, argumentou que o cliente "não deveria fazer qualquer pedido de desculpas". "Esse não é um homem que pensa estar acima da lei", acrescentou o jurista, garantindo que a defesa apresentará recurso "à prova de balas".

Como foi o ataque ao Capitólio?

Apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso dos Estados Unidos em janeiro de 2021, enquanto os parlamentares estavam reunidos na sessão de ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.

Uma hora antes da sessão, Trump fez um comício em Washington e afirmou a uma multidão que a eleição foi roubada e que ele jamais assumiria a derrota para Biden.