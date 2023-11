Segundo maior iceberg do mundo se desprende pela primeira vez em 30 anos; entenda fenômeno

Batizado A23a, o segundo maior iceberg do mundo se desprendeu do fundo do oceano na Antártida e começou a se mover, no Mar de Weddell. O bloco de gelo possui mais de quatro mil quilômetros, um pouco menor que o Distrito Federal. As informações são do The Sun.

O primeiro movimento ocorreu em 2020 e agora está pronto para se separar do continente. A grande massa de gelo surgiu em agosto de 1986, conforme o Pesquisa Antártica Britânica (em inglês, British Antarctic Survey, BAS), responsável pelo interesse entre do Reino Unido na Antártica.

À BBC, Andrew Fleming, pesquisador do BAS, relatou que "eventualmente [o iceberg] diminuiria (de tamanho) o suficiente para perder aderência e começar a se mover".

A expectativa, segundo os pesquisadores, é que o iceberg fique à deriva e acabe sul do Oceano Atlântico. Ainda conforme as autoridades, o A23a irá derreter e desaparecer como outros blocos de neves semelhantes.

O bloco de neve perdeu o título de maior iceberg do mundo em maio de 2021. A23a perdeu o posto para o A76, que se desprendeu da Plataforma Ronne, no Mar de Weddell.