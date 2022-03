Rússia bloqueia acesso ao Facebook no país após determinação do governo

O governo russo já tinha limitado o acesso do Facebook na semana passada, mas agora, o órgão regulador das comunicações na Rússia, o Roskomnadzor, ordenou o bloqueio do acesso a rede social no país. Anúncio foi feito nesta sexta-feira (4) no Telegram.

Segundo as informações da AFP, jornalistas da agência que estão na Rússia confirmaram que o acesso à rede social já não funciona. O órgão regulador acusou o grupo de "discriminação" dos meios de comunicação russos como a televisão Zvezda (do Ministério da Defesa), a agência de imprensa Ria Novosti, a rede internacional RT e os portais Lenta.ru e Gazeta.ru.

De acordo com Roskomnadzor, as restrições "violam os princípios-chave da livre divulgação de informações e acesso irrestrito dos usuários à mídia russa em plataformas estrangeiras da Internet".

Sem informações confiáveis

O Facebook lamentou o bloqueio dizendo que a medida privaria milhões de pessoas de informações confiáveis. "Milhões de russos comuns em breve serão privados de informações confiáveis... e silenciados de falar", disse Nick Clegg, vice-presidente de assuntos globais da Meta, empresa controladora da rede social.