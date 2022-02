Rússia ameaça Finlândia e Suécia em caso de ingresso na Otan

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse nesta sexta-feira (25) que tanto a Finlândia quanto a Suécia enfrentarão “consequências militares e políticas prejudiciais” se tentarem ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Consideramos o compromisso do governo finlandês com uma política militar de não alinhamento como um fator importante para garantir a segurança e a estabilidade no norte da Europa. A adesão da Finlândia a Otan teria sérias repercussões militares e políticas", é o que diz o Twitter do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

A afirmação de Zakharova foi dada em uma entrevista coletiva no início da tarde. Ela disse que a adesão dos dois países à aliança provocaria uma resposta séria da capital russa, Moscou.

O anúncio se deu após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fazer publicações nas redes sociais agradecendo o apoio fornecido pelos dois países. Nos posts, ele disse que os países estão ajudando a Ucrânia a construir uma coalizão "antiguerra" e "anti-Putin".

"A Suécia fornece assistência militar, técnica e humanitária à Ucrânia. Grato a @SwedishPM [primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson] por seu apoio efetivo. Construindo juntos uma coalizão anti-Putin!", escreveu o presidente.