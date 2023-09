'Rio de vinho tinto' inunda cidade de Anadia, em Portugal, após depósitos estourarem; veja vídeo

Uma "enchente" de vinho tinto tomou a cidade Anadia, em Portugal, neste domingo (10). Litros da bebida inundaram as ruas após depósitos de uma vinícola estourarem. A prefeitura da cidade, que fica cerca de 30 km de Coimbra, informou que apura os danos causados. A destilaria irá arcar com os prejuízos no município.

Ao g1, a empresa Levira informou que dois depósitos foram responsáveis pelo estrago. Em imagens compartilhadas por moradores em redes sociais, litros de vinho se alastram pelas ruas da cidade.

Em alguns casos, a bebida alcoólica chegou a formar correnteza. Moradores estavam preocupados de que o vinho atingisse o rio da cidade. A prefeitura, contudo, contou que não conseguiu evitar que a contaminação ocorresse. Eles informaram ainda que não possível avaliar os danos estruturais.

Não há registro de vítimas. A destilaria informou que irá arcar com os eventuais prejuízos.