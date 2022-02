Putin reconhece independência de Donetsk e Luhansk, regiões separatistas da Ucrânia

Em meio à crise com a Ucrânia, Vladimir Putin, presidente da Rússia, se pronunciou e reconheceu, nesta segunda-feira (21), a independência de Donetsk e Luhansk, regiões separatistas ao leste das terras ucranianas. Em mensagem, presidente disse que as terras do leste da Ucrânia são russas.

Antes de assinar os documentos com o reconhecimento formal, o Putin disse que a Ucrânia não foi capaz de consolidar um estado desde o fim da extinta União Soviética e que, por isso, é manipulada pelo governo americano. Ainda segundo ele, a Ucrânia aliada à Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan), servirá de base para ataques na Rússia.

Líderes das duas regiões vinham pedindo pelo reconhecimento para que, caso a invasão russa no território ucraniano aconteça, ambas não fossem afetadas. Com a aprovação, a Rússia inflama ainda mais a tensão com a Ucrânia. No entanto, Putin nega qualquer plano de invasão.

Mais cedo, o Kremlin divulgou a decisão para a RIA, agência estatal da Rússia, que afirmou que Emmanuel Macron, presidente francês, e Olaf Scholz, chanceler alemão, já haviam sido informados. Segundo o gabinete oficial do alemão, Scholz teria repudiado as declarações. Já Macron, convocou uma reunião de emergência para falar sobre o assunto.

Também nesta segunda-feira, em informações de agências russas, militares russos acusaram um grupo ucraniano de tentar violar a fronteira da Rússia e que cinco pessoas teriam sido mortas. A Ucrânia, no entanto, diz que a informação é falsa.



Tensões aumentadas e moradores ucranianos evacuados

Na semana passada, as regiões de Donetsk e Luhansk tiveram registros de violações do cessar-fogo atingindo recordes. Foram mais de 1,5 mil. Da última quinta (17) para sexta-feira (18), os Monitores para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) registraram 591 violações em Donetsk e 975 em Luhansk.

No último sábado (19), com as tensões aumentadas, organizações separatistas, com apoio do governo russo, realizaram a evacuação de diversos moradores ucranianos da cidade de Donetsk, a mais atingida pelos bombardeios, para o território da Rússia.

