Professora é presa após abusar sexualmente de aluno em cemitério nos EUA

A professora estadunidense Cali Heikes foi presa, no último domingo (22), após abusar sexualmente de um aluno de 17 anos em um cemitério de Nebraska, nos Estados Unidos. A docente buscava o jovem em casa e levava ao cemitério.

Conforme o Metrópoles, a polícia detalhou que Heikes foi mantida em cadeia do Condado de Antelope até audiência no dia 23 de janeiro. No entanto, pagou fiança de 2 mil dólares (cerca de R$ 10 mil), e foi liberada.

A ocorrência foi descoberta após deputado receber uma denúncia do Departamento de Saúde e Recursos Humanos, no dia 20. Apesar das leis no Nebraska apontarem que as relações sexuais são consentidas a partir de 16 anos, o sexo entre professor e aluno é ilegal.

Investigação do caso

Um policial suspeitou do crime depois do estudante falar que visitaria o cemitério com a "amiga Cali". A polícia questionou a irmã do aluno, que confessou que a professora entrava no quarto do jovem escondida pela noite.

Os encontros ocorriam pelo menos três vezes por semana fora de casa, e os dois trocavam mensagens de texto. O jovem ainda chegou a questionar para familiares o que achariam se ele "estivesse namorando uma pessoa de 25 anos”.

A relação entre os dois é crime, e ela pode cumprir pena de até 20 anos de prisão.