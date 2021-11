Príncipe Charles é flagrado cochilando durante cerimônia em Barbados

O Príncipe Charles, de 73 anos, foi flagrado cochilando durante a cerimônia que transformou Barbados, no mar do Caribe, em uma república e elegeu a cantora Rihanna como heroína nacional. As informações são do Extra.

Na ocasião, a câmera que fazia registros do evento se direcionou para o monarca quando ele estava de olhos fechados, aparentemente dormindo.

Os portais britânicos comentaram a situação, e o tabloide Daily Mail avaliou que o cansaço do filho da Rainha Elizabeth II poderia ser explicado pelo fuso horário. A cerimônia teve início por volta das 23h30 em Bridgetown, enquanto em Londres já eram 3h30.

Barbados é independente do Reino Unido desde 1966 e celebrou a transição da monarquia para a república. O Príncipe Charles foi a Bridgetown como convidado especial.

Ele chegou no local no domingo à noite, para juntar-se à posse da presidente eleita, Sandra Mason, que era até então governadora-geral do país.

Homenagem

Rihanna também esteve na solenidade. Na ocasião, a primeira-ministra Mia Mottley concedeu à cantora o título de heroína nacional por ter levado "imaginação ao mundo (...) e, acima de tudo, por seu extraordinário compromisso com sua terra natal".

A posse presidencial marcou o rompimento de quase 400 anos de domínio britânico. Assim, a Rainha Elizabeth II deixou de ser a chefe de Estado da ilha.

