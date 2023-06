Portugal inicia semana de 4 dias de trabalho; veja como funciona

Um projeto-piloto que define quatro dias de trabalho por semana iniciou a terceira fase, em Portugal, nesta segunda-feira (5). Conforme o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 39 empresas distribuídas por 10 distritos vão participar desta fase do estudo.

De acordo com o jornal português Correio da Manhã, outras empresas iniciaram o processo entre janeiro de 2022 e o início de 2023. "[As empresas] vão usufruir do apoio da equipe de coordenação nas novas formas de gestão e equilíbrio dos tempos de trabalho", informou.

Ao todo, 99 empresas mostraram interesse em participar do projeto-piloto, na primeira fase. Destas, 46 avançaram no estudo. A pasta ainda informou que a maioria das empresas que não avançaram mostraram interesse em retornar ao estudo no segundo semestre de 2023 ou no primeiro de 2024.

As empresas que participam da metodologia contam com até 10 trabalhadores e são das áreas de consultoria, científicas, técnicas e similares. Também há empresas nas áreas de educação e atividades de informação e de comunicação.

Veja como funciona

Conforme o Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis (LABPATS), a redução da semana de trabalho, sem uma forma de remuneração, pode melhorar a conciliação entre a vida profissional e familiar. Há ainda indicações que a estratégia poderá reter as novas gerações.

Ainda conforme o estudo, a semana só poderá funcionar com algumas ressalvas: não poderá haver redução salarial ou sobrecarga.

Tânia Gaspar, coordenadora do trabalho desenvolvido pelo LABPATS, explica que há diferenciações em atividades profissionais para aplicar tal método. "se a pessoa tiver de fazer o mesmo número de horas [da semana] numa fábrica, por exemplo, em quatro dias, vai haver quatro dias muito pesados e isso pode levar à exaustão".

A coordenadora ainda acrescenta que a semana de trabalho em quatro dias poderá reter uma nova geração pois eles "têm outra atitude face ao trabalho e valorizam realmente muito o seu bem-estar". "O trabalho é uma área da sua vida, mas não é a área da sua vida", completou Gaspar.