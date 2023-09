Pombos dão prejuízo de R$ 92 mil após invadirem apartamento em Londres

Diversos pombos causaram um prejuízo de 15 mil libras (cerca de R$ 92,5 mil), após invadirem um apartamento em Londres, na Inglaterra. As aves aproveitaram o momento em que um casal deixou a residência temporariamente para uma viagem, e entraram no local por uma porta que ficou entreaberta.

Durante quatro semanas, eles adentraram em todos os cômodos do imóvel, que ficou coberto de fezes e outros detritos. No meio da bagunça, além das fezes espalhadas, os animais reviraram uma série de itens em todo o apartamento. As informações são do Dail Mail.

De acordo com a publicação, o proprietário, que preferiu não se identificar, ligou para uma empresa especializada para limpar o caos deixado pelos pombos. Um funcionário foi “enviado com capa e botas" e teve que vestir uma roupa especial para proteção, além de duas máscaras para amenizar o “fedor insuportável”.

“O proprietário deu uma olhada lá dentro e nos ligou imediatamente. Os pombos levaram apenas quatro semanas para destruir o lugar”, disse Paul Cooper, diretor da London Network for Pest Solutions, empresa contratada para fazer a limpeza do imóvel.

Levará quase um mês até que a limpeza do apartamento seja completamente finalizada. Enquanto isso, o imóvel terá que ficar fechado para ser “redecorado e remodelado”.