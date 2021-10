Polícia oferece recompensa de quase US$ 1 milhão em buscas por criança na Austrália

A Polícia da Austrália oferece recompensa de 1 milhão de dólares australianos (mais de R$ 4 milhões na cotação atual) para informações sobre o misterioso sumiço de uma menina de quatro anos. Cleo Smith desapareceu enquanto acampava com a família, no último sábado (16), em Carnarvon, na Austrália Ocidental. As informações são do jornal O Globo.

A menina estava no acampamento de Blowholes, localizado a 75 quilômetros ao norte de Carnarvon. Cleo dormiu em uma barraca com a sua mãe, irmã e o namorado da mãe. Pela manhã, a família observou que ela não estava mais na tenda. Após buscas frustradas, autoridades acreditam que a criança tenha sido sequestrada.

“Dadas as informações que obtivemos da cena, o fato de a busca ter continuado por este período de tempo e não termos sido capazes de localizá-la... isso nos leva a acreditar que ela foi tirada da tenda”, disse o superintendente da Divisão de Crimes Graves da Polícia da Austrália Ocidental, Rod Wilde, em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (21).

Voluntários e mais de 100 policiais fazem buscas pela região do acampamento, além de apoio aéreo, com helicópteros e drones. Segundo a polícia, a procura não vai parar até a certeza de que Cleo não está mais na área.

Últimos momentos antes do sumiço

Conforme apuração do jornal, Cleo foi vista pela última vez na madrugada de sábado. A mãe da garota Ellie, relatou ter sido acordada pela filha para pedir água. As duas dormiram depois disso.

Em entrevista ao canal 9 News, a mãe contou que a barraca da família estava praticamente toda aberta. “Cleo estava em um colchão, e nosso bebezinho (a irmã mais nova da menina) estava em um berço bem ao lado dela. Nós tínhamos uma divisória”, resgata.

“Então, estávamos (a mãe e namorado, Jake Gliddon) em um colchão inflável também. (De manhã) fui para o outro espaço, o zíper estava aberto e Cleo tinha sumido... a barraca estava completamente aberta, faltava apenas 30 centímetros para abrir totalmente”, relembra.



