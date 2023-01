Polícia identifica companheiro idoso como principal suspeito da morte de modelo brasileiro na Itália

A Polícia de Pádua, na Itália, identificou o empresário Gianclaudio Dalla Benetta, 71 anos, como principal suspeito pela morte do modelo brasileiro Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos. A vítima foi encontrada sem vida, com um saco na cabeça, na última quinta-feira (12), em um apartamento, em Milão.

Os dois mantinham um relacionamento, conforme a imprensa local, e moravam juntos. Às autoridades, o investigado declarou que ele e o jovem organizaram uma festa na noite de terça-feira (10) e, na manhã seguinte, o modelo teria "passado mal, tomado remédios e voltado para a cama" após tomar café da manhã. As informações são do portal Splash, do Uol.

Ainda no depoimento, o idoso disse que, no fim da noite de quarta-feira (11), entrou no quarto em que estava o brasileiro para desligar o aquecedor e foi dormir no sofá, percebendo que o companheiro não estava vivo somente na quinta-feira.

"Pensei que estivesse dormindo", declarou às autoridades. O próprio empresário italiano foi quem ligou para o serviço de emergência.

Agora, a Polícia de Pádua tenta identificar quem mais frequentou o imóvel no dia da festa, que teria sido regada a álcool, drogas e sexo, conforme testemunhas. Para auxiliar nas investigações, os agentes apreenderam os celulares e notebooks da vítima e do suspeito.

O corpo de Gabriel Luiz deve ainda passar por testes toxicológicos e perícias técnicas para ajudar a entender o que pode ter provocado a morte.

