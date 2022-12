Polícia espanhola aciona protocolo antiterrorista após o envio de cinco cartas-bomba

A Polícia Nacional espanhola acionou o protocolo antiterrorista no País após o primeiro-ministro e prédios púbicos receberem, nesta quinta-feira (1°), cinco cartas-bomba. As informações são do g1.

A sede do Ministério da Defesa do país e a base área de Torrejón de Ardoz, em Madri, além do gabinete do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, foram os locais para onde os explosivos foram destinados.

Todas as cartas-bomba foram detectadas antes de serem abertas, e por isso, não há feridos. Policiais civis e esquadrões antibombas estão autorizados a realizar operações especiais de bloqueios em estradas e aeroportos, como também, busca e apreensões.