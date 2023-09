Polícia encontra seis corpos em local de busca por sete adolescentes sequestrados no México

As autoridades mexicanas encontraram seis corpos, nesta quarta-feira (27), na zona rural do estado de Zacatecas, no norte do México. Na área, os agentes faziam buscas por sete jovens sequestrados na madrugada do último domingo (24), após saírem de uma festa na fazenda de Villanueva.

O governo local detalhou que Yobani Acevedo, um dos reféns localizado com vida, foi levado a um hospital e permanece internado.

O serviço médico-legal de Zacatecas vai fazer a autópsia dos corpos para determinar se pertencem às pessoas sequestradas.

"São seis corpos jovens que foram encontrados nas imediações (do lugar onde Acevedo foi localizado)", mas "temos que esperar por respeito às famílias", disse o secretário de Governo de Zacatecas, Rodrigo Reyes.

Investigação do caso

O Ministério Público estima que "será um processo rápido para ter certeza se (os corpos) são ou não" dos jovens cujas idades oscilam entre 14 e 18 anos, acrescentou o funcionário.

Acevedo, de 18 anos, encontra-se "estável" depois de ser transportado por via aérea a um hospital de Zacatecas, indicou o secretário. Um comunicado do MP detalha que ele apresenta várias contusões, incluindo possíveis fraturas na cabeça e no nariz.

Dois homens maiores de idade foram detidos ontem em Villanueva e "há grande possibilidade de que eles estejam vinculados" com os fatos, anunciou Reyes.

A descoberta dos corpos ocorre um mês e meio depois do sequestro e possível homicídio de cinco jovens amigos de infância em Lagos de Moreno (Jalisco, oeste).

Enquanto avança o processo de identificação, os familiares dos jovens de Zacatecas recebem atendimento psicológico do Ministério Público, informou a instituição.