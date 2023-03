Paquistão e Afeganistão são atingidos por terremoto de magnitude 6,5

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o sul da Ásia nesta terça-feira (21). Residentes do Paquistão e Afeganistão relataram fortes tremores no norte de ambos os países. Conforme o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC), uma menina de 13 anos morreu após o muro de uma casa desabar sobre ela. Outras 34 pessoas ficaram feridas.

O tremor aconteceu a 194 km de profundidade, com seu epicentro localizado na cordilheira Hindu Kush, perto da remota província afegã de Badakhshan, no norte do país. A título de comparação, os tremores que atingiram a Síria e Turquia aconteceram a 10 quilômetros de profundidade.

Testemunhas contaram sobre os momentos de tensão. "As pessoas saíram correndo de suas casas. Muitos recitavam o Corão", informou um residente da cidade paquistanesa de Rawalpindi à AFP.

TERREMOTOS ASIÁTICOS

O tremor foi sentido por cerca de 285 milhões de pessoas em um espaço de 1.000 quilômetros localizados no Paquistão, Índia, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Afeganistão e Turcomenistão, segundo o EMSC.

Recentemente, Turquia e Síria passaram por um terremoto de magnitude 7,8 que provocou mais de 50 mil mortes. Em 2005, a região da Caxemira - controlada pelo Paquistão - foi local de um terremoto de magnitude 7,6 que vitimou mais de 80 mil pessoas.

Em junho do último ano, o Afeganistão foi afetado por um tremor de magnitude 6,1 e apenas 10 quilômetros de profundidade. Esse abalo sísmico deixou mais de 1.500 mortos e um rastro de destruição no país.

Os casos de terremoto na região são corriqueiros, tendo em vista que a formação geológica sul asiática é propícia a abalos sísmicos, já que a placa tectônica Indiana - onde parte do continente asiatico está contido - está em constante atrito com a placa Euro-Asiática.