Papa Francisco reúne cardeais de todo o mundo em reunião no Vaticano nesta terça (30)

Cerca de 300 cardeais de todo o mundo se reuniram nesta terça-feira (30) no Vaticano em uma reunião de portas fechadas. Maior evento desse tipo desde que o Papa assumiu o cargo, ele é citado como um processo para a renúncia de Francisco como pontífice.

A convocação para a reunião foi feita na última semana. Segundo o Vaticano, o evento tem como intuito debater de forma aprofundada a Constituição apostólica do dia 5 de junho.

Dúvida sobre renúncia

Muitas especulações sobre o estado de saúde do papa tem sido levantadas desde 2021. No ano passado, o pontífice passou por cirurgia no cólon, enquanto várias dores no joelho o tem feito utilizar uma cadeira de rodas para locomoção.

A possibilidade de uma renúncia, inclusive, foi citada por ele no fim de julho, enquanto jornalistas o acompanhavam em uma viagem ao Canadá.

"Mudar de papa não seria uma catástrofe. Não pensei nesta possibilidade, mas isto não quer dizer que depois de amanhã não vou pensar. A porta está aberta", declarou o religioso.

No último sábado (27), o Papa Francisco empossou 20 novos cardeais na Basílica de São Pedro. Entre eles, 16 possuem idade para votar em um possível conclave.

Na lista, estão dois brasileiros: Dom Leonardo Steiner e Dom Paulo Cezar Costa.

