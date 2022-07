Onda de calor na Europa faz Reino Unido atingir o recorde de 40,2°C; entenda

O Reino Unido atingiu a maior temperatura da sua história nesta terça-feira (19). Foram 40,2° C marcados no aeroporto de Heathrow, em Londres. A informação foi confirmada pelo Met Office.

Contudo, o serviço nacional de meteorologia do país ponderou que o recorde é temporário. Isso porque as temperaturas ainda devem subir ao longo do dia.

Mais cedo, o país já havia anotado o seu maior índice com 39,1° C na cidade de Charlwood, no Sul.

Onda de calor

A onda de calor é a segunda registrada em menos de um mês na Europa, que está no auge da temporada turística de verão. Para os cientistas, a multiplicação desses fenômenos é consequência direta das mudanças climáticas.

As autoridades britânicas decretaram o nível de máximo de alerta, o 4, devido ao risco que até mesmo pessoas jovens e saudáveis correm. É aconselhável se hidratar, evitar se expor ao sol e monitorar pessoas vulneráveis.

Escolas de diversas partes da Inglaterra permaneceram fechadas e, diante de possíveis perturbações pelo calor, várias empresas de trens pediram que os usuários evitassem as viagens nessa segunda-feira (18) e na terça-feira. O calor na pista obrigou a suspensão do trânsito no aeroporto londrino de Luton.

