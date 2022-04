OMS monitora 169 casos de hepatite aguda desconhecida; Uma morte é relatada, mas não há detalhes

Relatório OMS

"O adenovírus foi detectado em pelo menos 74 casos e, do número de casos com informações sobre testes moleculares, 18 foram identificados como F tipo 41. O SARS-CoV-2 foi identificado em 20 casos dos testados. Além disso, 19 foram detectados com uma co-infecção por SARS-CoV-2 e adenovírus".