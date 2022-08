OMS anuncia novos nomes para as variantes da varíola dos macacos

As variantes já existentes do vírus da varíola dos macacos, também conhecida como Monkey Pox, ganhou novos nomes nesta sexta-feira (12). A mudança foi anunciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), buscando evitar estigma e agressões ao animal. As informações são do g1.

Por isso, a variante mais letal do vírus e que circula pela Bacia do Congo, na África Central, será conhecida como "clado um". A que circula no Brasil, oriunda da África Ocidental, foi nomeada de "clado dois".

Além disso, os especialistas apontam que o "clado dois" possui dois subclados. O termo clado, na biologia, representa um grupo de organismos que evoluíram de um mesmo ancestral.

Nomeação dos clados

Os clados do vírus foram nomeados a partir de algorismos romanos:

Clado I

Clado II

Os subclados serão conhecidos como "clado IIa" e clado "IIb".

A medida foi tomada para evitar ofender ou estigmatizar grupos culturais, sociais, nacionais, regionais ou profissionais. Além disso, procura evitar impactos negativos no comércio, turismo ou no bem-estar de animais.

Uso do nome "varíola dos macacos"

O termo "varíola dos macacos" foi adotado após a detecção do vírus em 1958 em macacos de um laboratório na Dinamarca, mas o vírus também foi encontrado em outros animais, especialmente roedores.

A doença foi detectada pela primeira vez em humanos em 1970 e é menos perigosa e contagiosa que a varíola, erradicada em 1980.

O vírus pode ser transmitido do animal ao homem, mas a explosão recente de casos se deve à transmissão entre humanos por contatos próximos, afirmou Harris. As pessoas "certamente não deveriam atacar os animais", acrescentou.

Conforme o g1, pelo menos 12 macacos teriam sido envenenados, e alguns feridos, em menos de uma semana em uma reserva natural em Rio do Preto, em São Paulo. Equipes de resgate e ativistas suspeitam que os animais foram alvos depois que três casos de varíola dos macacos foram confirmados na área.

